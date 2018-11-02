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КНДР заявила об укреплении отношений с Россией

Политика

Две страны недавно отметили 70-летний юбилей дипломатических отношений

КНДР заявила об укреплении отношений с Россией
Flazingo Photos
Сотрудничество

Пхеньян, 2 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль, возглавивший северокорейскую делегацию во время визита в Москву, заявил, что отношения двух стран продолжают улучшаться и укрепляться. Россия и КНДР в октябре отметили 70-летие дипломатических отношений.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, в Москве северокорейские дипломаты встретились с заместителем министра иностранных дел Игорем Моргуловым, курирующим российскую внешнюю политику в Северо-Восточной Азии. Стороны обсудили экономическое и культурное сотрудничество двух стран, а также подготовку к возможному визиту в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.

Впрочем, полноформатное экономическое сотрудничество и реализация совместных проектов невозможны из-за резолюций Совета Безопасности ООН, которые были приняты при поддержке России.

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Зарубежная хроника
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