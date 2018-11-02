Правительство Грузии отзывает законопроект о культивации конопли

Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Правительство Грузии решило учесть мнение общества и отзовет из парламента законопроект, предусматривающий культивацию и экспорт конопли. Соответствующее решение озвучил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который до этого заявления вместе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе провел встречу в патриархии Грузии. Он сделал упор на позиции патриархии и на «политическом контексте» этого законопроекта.

Гахария отметил, что на встрече с католикосом-патриархом Грузии обсуждался весь пакет законопроектов, особенно та часть, которая касается регулирования потребления наркотиков, в том числе марихуаны. Что касается второй части законодательной инициативы, министр напомнил, что культивация конопли планировалась исключительно для медицинских целей.

«Мы обсудили и вторую часть этой инициативы, тему культивации для медицинских целей. Конечно, здесь есть политический контекст, который лег в основу этой законодательной инициативы. Мы с самого начала сказали, что очень важным фактором является достижение консенсуса вокруг этого закона. Исходя из этого политического контекста, в том числе выборов, на данном этапе это невозможно. И на заседании партии, на котором присутствовала и госпожа Саломе (Зурабишвили) было принято решение об отзыве этого законопроекта. Это и была тема встречи с патриархом», — пояснил министр и сообщил, что правительство отзовет законопроект из парламента в ближайшие дни.

Напомним, что после ряда решений Конституционного суда Грузии, вначале декриминализовавших, а затем фактически легализовавших потребление марихуаны, правительство Грузии разработало пакет законопроектов, в котором, с одной стороны, облегчает или отменяет наказание за потребление марихуаны в определенных малых размерах, с другой — ужесточает санкции за реализацию наркотика. Параллельно в парламент был представлен законопроект, разрешающий в стране культивацию конопли с целью экспорта марихуаны в медицинских и косметических целях.

Вторая инициатива правительства вызвала в стране волну негодования. Протест в форме молебна на площади Свободы выразили представители духовенства, соответствующую негативную оценку дал этому законопроекту католикос-патриарх Грузии Илия Второй. Тем не менее, вплоть до президентских выборов представители правительства Грузии настаивали на важности этой инициативы и ее экономическом эффекте. Утверждали, что выращивание и экспорт конопли обеспечат расцвет сельского хозяйства и стабильные доходы в госбюджет.

Убедить общество в правильности и нужности этого законопроекта они собирались путем широких консультаций и разъяснения всей пользы этой инициативы. Между тем, по мнению независимых грузинских экспертов, законопроект о конопле вместе с другими озвученными в последний период инициативами правительства и привели к тому, что поддержанный правящей партией кандидат в президенты не смог одержать победу в первом же туре выборов.