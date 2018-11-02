Израильский Кнессет отклонил закон о суррогатном материнстве для ЛГБТ-пар

Иерусалим, , 15:45 — REGNUM Кнессет Израиля отверг в первом же чтении законопроект о суррогатном материнстве для гомосексуальных пар. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, против закона проголосовали 49 депутатов, в то время как поддержали закон — 41.

Данный законопроект был инициирован депутатами из оппозиции — Ициком Шмули из партии «Сионистский лагерь» и Яэль Герман из партии «Еш Атид» («Есть будущее»). Однако часть депутатов правящей коалиции также высказались в поддержку закона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что он поддерживает принятие данного закона, однако в настоящий момент в коалиции нет большинства для того, чтобы продвинуть законопроект. В ответ, лидер израильской оппозиции Ципи Ливни обрушилась на действующего главу правительства, заявив, что Нетаньяху «последователен только в одном — способности врать, не моргая».

Стоит отметить, что ЛГБТ — сообщество борется за право быть родителями уже давно. Так, летом активисты движения организовали протесты по всей стране.