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Путин выступит на 100-летнем юбилее ГРУ — Песков

Политика

Российский лидер приедет в Театр российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ

Москва, 2 ноября 2018, 13:42 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 2 ноября лично поздравит с профессиональным праздником российских военных разведчиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, российский лидер после переговоров с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем заедет в Театр российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 2 ноября президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям отчётно-выборного конгресса Международной ассоциации любительского бокса.

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