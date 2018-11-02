Военные Йемена начали наступление на позиции хуситов в Ходейде

Сана, , 13:41 — REGNUM Вооруженные силы Йемена объявили о начале военной операции против хуситов в портовом городе Ходейда, сообщает 2 ноября Al Arabia.

По данным СМИ Саудовской Аравии, к востоку от города происходили серьезные столкновения между враждующими сторонами с применением тяжелого вооружения.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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