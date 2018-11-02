В СНГ продолжают работу по устранению барьеров в торговле между странами

Астана, , 13:39 — REGNUM Страны Содружества независимых государств работают над устранением барьеров во взаимной торговле. Об этом сообщил председатель Совета глав правительств СНГ, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада в ходе заседания Совета глав правительств СНГв расширенном формате, проходящего в Астане. Он отметил, что особое внимание сейчас уделяют подготовке проекта соглашения о свободной торговле, который находится на стадии завершения.

«Нам необходимо закрепить эти достижения, обеспечить рост товарооборота и предпринять дальнейшие шаги для более полного задействования преимуществ, заложенных в договоре о зоне свободной торговли Содружества. Необходимо и дальше продолжить работу по снятию торговых и не торговых барьеров, упрощению процедур, внедрению новых технологий», — сказал Расулзада.

Председатель совета отметил, что считает приоритетным развитие транспортно-коммуникационной отрасли, а именно транспорта и инфраструктуры, чтобы создать условия для беспрепятственного транзита товаров и услуг по территориям стран СНГ.

Кохир Расулзада также поздравил своих туркменских коллег с предстоящим председательством в СНГ.

Напомним, в проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Астане внесено 13 вопросов, касающихся сотрудничества в различных сферах.

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