Прокуратура требует 25 лет тюрьмы для каталонского сепаратиста Жункераса

Мадрид, , 13:38 — REGNUM Прокуратура Испании озвучила требуемые сроки тюремного заключения для лидеров сепаратистского движения Каталонии, принимавших участие в организации референдума о независимости автономии, пишет газета ABC.

2 ноября прокуратура потребовала 25 лет лишения свободы для бывшего вице-председателя Женералитета Каталонии Ориола Жункераса. Для других ключевых предстателей движения за независимость Каталонии — Карме Форкадель, Жорди Санчеса и Жорди Куишара — прокуратура требует по 17 лет тюрьмы. Жункерасу отводится лидирующая роль, поэтому требуемый для него срок самый длительный.

Все четверо обвиняемых находятся в предварительном заключении на протяжении многих месяцев. Им вменяется в вину мятеж (одно из самых тяжких преступлений в уголовном праве Испании), а также растрата и хищение государственных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанский политик: В Каталонии произошел государственный переворот