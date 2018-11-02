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Прокуратура требует 25 лет тюрьмы для каталонского сепаратиста Жункераса

Политика

Для других лидеров движения — по 17 лет

Мадрид, 2 ноября 2018, 13:38 — REGNUM  Прокуратура Испании озвучила требуемые сроки тюремного заключения для лидеров сепаратистского движения Каталонии, принимавших участие в организации референдума о независимости автономии, пишет газета ABC.

2 ноября прокуратура потребовала 25 лет лишения свободы для бывшего вице-председателя Женералитета Каталонии Ориола Жункераса. Для других ключевых предстателей движения за независимость Каталонии — Карме Форкадель, Жорди Санчеса и Жорди Куишара — прокуратура требует по 17 лет тюрьмы. Жункерасу отводится лидирующая роль, поэтому требуемый для него срок самый длительный.

Все четверо обвиняемых находятся в предварительном заключении на протяжении многих месяцев. Им вменяется в вину мятеж (одно из самых тяжких преступлений в уголовном праве Испании), а также растрата и хищение государственных средств.

Читайте ранее в этом сюжете: Испанский политик: В Каталонии произошел государственный переворот

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Сепаратизм в Испании
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