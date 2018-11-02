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Отсутствие диалога между РФ и США по вооружению недопустимо – Лавров

Политика

Глава МИД РФ заявил о готовности Москвы возобновить с США обсуждения во всех форматах

Москва, 2 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Отсутствие задействованных каналов диалога между Москвой и Вашингтоном недопустимо с точки зрения глобальных интересов безопасности. Об этом сегодня, 2 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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При этом Россия, по его словам, готова возобновить с Соединёнными Штатами все форматы обсуждения стратегической стабильности, включая формат «2 + 2».

«Мы неоднократно предлагали эти каналы разморозить, которые сейчас заморожены, и начать диалог по всем аспектам стратегической стабильности, включая Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор о стратегических наступательных вооружениях», — добавил министр.

Глава российского внешнедипломатического ведомства надеется, что диалог с Вашингтоном по стратегической стабильности будет возобновлён после промежуточных выборов в США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с советником президента США Данальда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки двусторонний диалог Москвы и Вашингтона начал постепенно восстанавливаться. Он также выразил уверенность, что визит Болтона в Москву придаст импульс стабилизации отношений и восстановлению доверия между двумя странами.

Ранее в Кремле заявили о дефиците диалога, который ощущается в отношениях лидеров США и России.

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Российско-американские отношения
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