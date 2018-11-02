На выборах президента Грузии голосовали до 10% находящихся за рубежом

Тбилиси, , 13:28 — REGNUM

Из 57 тысяч граждан Грузии, которые состоят на консульском учете за рубежом, в первом туре выборов президента Грузии участвовали менее 5 тысяч человек, сообщил журналистам представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. По его же информации, голосование в ходе выборов 28 октября проходило на избирательных участках, открытых в консульских учреждениях Грузии в 39 странах мира.

«Для того, чтобы находящиеся за границей граждане могли принять участие во втором туре, они должны состоять на консульском учете или быть зарегистрированными за рубежом в соответствии с законодательством Грузии. Граждане, которые находятся за рубежом и желают принять участие во втором туре президентских выборов, но не состоят на консульском учете, могут обратиться в консульские учреждения или дипломатические представительства или встать на учет в онлайн-режиме на веб-сайте консульского департамента МИД», — пояснили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии проходили выборы президента, на которых за пост главы государства состязались 25 кандидатов. Так как ни один из претендентов не преодолел необходимый для победы барьер (50% +1 голос), через две недели после объявления ЦИК окончательных итогов голосования будет назначен второй тур выборов. Как ранее заявила председатель комиссии Тамар Жвания, второй тур пройдет не позднее 2 декабря.

В этот тур выходят независимый, но поддержанный правящей партией кандидат Саломе Зурабишвили (по предварительным данным набравшая 38,64%) и кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе (соответственно, 37,74%). Это последние для Грузии выборы, на которых главу государства выбирает народ. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже специальная коллегия из 300 человек, которую отберет парламент Грузии.