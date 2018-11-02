Вашингтон нашел способ замять дело Хашогги и спустить его на тормозах?

Москва, , 13:36 — REGNUM США довольствовались теми объяснениями, которые в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги им предоставила Саудовская Аравия, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Америка введёт санкции в отношении отдельных лиц, причастных к гибели саудовского журналиста.

«Речь идёт о скоординированных действиях со стороны саудовского руководства и американского политического класса, — сказал Шаповалов. — В этой ситуации им нужно было как-то выйти сухими из воды, и поэтому саудиты придумали комбинацию: обозначили лиц, виновных в убийстве (поскольку убийство уже нельзя было скрыть), и постарались обрубить все концы, связывавшие убийц с принцем Саудовской Аравии».

США же, как отметил Шаповалов, фактически довольствовались этим объяснением, хотя никаких судебных процедур ещё не было проведено.

«Фактически решение ввести санкции против конкретных лиц, якобы целиком и полностью отвечающих за убийство Хашогги, это уход Саудовской Аравии от ответственности, — констатировал политолог. — По сути США тем самым, играя в унисон с официальной позицией Эр-Рияда, делают максимум для того, чтобы не повредить саудитам. Я думаю, что на этом вся история и закончится, и постепенно информационная кампания сойдёт на нет, и никаких действий против страны, с которой у США 450-миллиардные контракты, больше не будет. Не случайно президент США в своём интервью достаточно откровенно сказал и трижды в течение нескольких минут произнёс эту магическую цифру — 450 млрд долларов».

Напомним, как стало известно 2 ноября из заявления государственного секретаря США Майка Помпео, США введут санкции против тех людей, кто был причастен к смерти саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

«Мы рассматриваем вопрос о введении санкций в отношении лиц, которых мы смогли идентифицировать на сегодняшний день и которые были причастны к этому убийству», — поведал Помпео.

Кроме того, он заверил, что те долгосрочные и стратегические отношения, которые США наладили с Саудовской Аравией, не помешают Вашингтону сделать так, чтобы гибель Хашогги не осталась без ответа со стороны Америки.