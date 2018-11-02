Решение о санкциях США против РФ уже принято — политолог Шаповалов

Москва, , 13:35 — REGNUM Вопрос о санкциях против РФ в Америке уже решён, и никаких изменений здесь ждать не приходится, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что решение о санкциях Вашингтон примет после консультаций главного внешнеполитического ведомства США с Конгрессом.

«Я думаю, что это просто такая политическая формула, — сказал Шаповалов. — Решение о санкциях, конечно, уже принято. И вне всякого сомнения, санкции будут введены в ближайшее время. Речь идёт просто об информационном шуме вокруг данного вопроса».

Причина создания этого шума, как считает политолог, в избирательной кампании, которая идёт в США.

«Им нужно в максимальной степени отыграть эту тему, — уверен Шаповалов. — Поэтому она будет постоянно сопровождаться разного рода комментариями, расширительным толкованием, пояснениями, мнением специалистов, конгрессменов и так далее. Но, по сути, вопрос уже решён, и никаких изменений я не предвижу. Более того, уже фактически все принципиальные моменты в этой связи рассмотрены».

Напомним, как стало известно 2 ноября, решение о введении Америкой второго пакета санкций против РФ в связи с «делом Скрипалей» будет принято после завершения консультаций госдепа США с Конгрессом. Об этом заявил представитель главного внешнеполитического ведомства США Роберт Палладино.

По его словам, государственный департамент до 6 ноября представит Конгрессу доклад, посвящённый вопросу о соблюдении Россией международных норм, касающихся применения химического оружия.