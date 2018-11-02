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Эрдоган посетит Париж с двухдневным визитом

Политика

Турция отпразднует 100-летие своего поражения в Первой мировой войне

Анкара, 2 ноября 2018, 13:15 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Францию с двухдневным визитом, сообщает 2 ноября Anadolu.

Поездка состоится на следующей неделе, 10−11 ноября. Во время визита, глава турецкого государства проведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Визит приурочен к столетию окончания Первой мировой войны. На мероприятие прибудут лидеры 80 стран, включая Россию и США.

Напомним, Первая мировая война завершилась поражением Четверного союза, в который помимо Германии, Болгарии и Австро-Венгрии включал в себя и Османскую империю, то есть современную Турцию.

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Политическая жизнь Турции
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