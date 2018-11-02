Власти контролируют процесс оказания помощи пострадавшим в Керчи — Песков

Москва, , 13:13 — REGNUM Федеральные и местные власти держат на контроле ситуацию с помощью пострадавшим при нападении на Керченский политехнический колледж. Об этом 2 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, главой российского государства «в день события» даны все необходимые поручения по вопросам помощи пострадавшим. Песков подчеркнул, что в настоящее время «каких-то тревожных сигналов нет на этот счёт».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября заместитель министра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось заявила, что власти региона в полном объёме произвели единовременные выплаты всем пострадавшим в результате нападения на Керченский политехнический колледж.

Читайте также: Власти Крыма: все пострадавшие в керченской трагедии получили выплаты