Киев должен немедленно освободить Вышинского — Песков

Москва, , 13:09 — REGNUM Освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского не является темой для обменов. Такое заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в ответ на вопрос украинского журналиста об обмене Вышинского, находящегося в настоящее время в СИЗО в Херсонской области по обвинению в госизмене, на украинского журналиста Романа Сущенко, приговорённого в России к 12 годам колонии за шпионаж.

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Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что арест Вышинского является нарушением всех международных норм.

«Потому что мы считаем, что Вышинский должен быть незамедлительно освобожден. Это не тема для каких-то обменов, это непосредственное нарушение вообще всех международных правил», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае в ходе спецоперации против сотрудников информагентства. Власти Украины обвинили его в государственной измене и незаконном хранении оружия. В настоящее время он находится в СИЗО. Накануне, 1 ноября, Херсонский суд продлил срок содержания под стражей Вышинского до 1 декабря. Вышинскому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Адвокат подозреваемого заявил, что главред информагентства намерен подать жалобу в украинский Высший совет правосудия в связи с нарушениями, допущенными судьей Херсонского городского суда Галиной Радченко. По его словам, суд безосновательно отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.

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