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«Будьте уверены»: Хорватия не подпишет Глобальный договор ООН о миграции

Политика

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович дала однозначный ответ

Загреб, 2 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Хорватия не намерена подписывать Глобальный договор ООН «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет газета Kronen Zeitung 2 ноября.

Крупный хорватский журналист и телевизионный редактор Велимир Буянец рассказал на своей странице в Facebook, что он со своими коллегами направил четкий вопрос в администрацию президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович: будет ли их страна подписывать Глобальный договор ООН?

Ответ Грабар-Китарович последовал предельно ясный: «Будьте уверены, что Марракешское соглашение я не подпишу». Пресс-секретарь президента Ивана Крнич добавила, что опасения по поводу нелегальной миграции и договора вполне понятны.

Как сообщало ИА REGNUM, от договора уже отказались США, Венгрия, Австралия и Австрия. Отказ ожидаем также от Польши, Италии, Чехии.

Подписание Глобального договора ООН «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции» планируется по итогам конференции ООН в Марракеше, которая пройдет 10−11 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Чехии выступил против Глобального договора ООН о миграции

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