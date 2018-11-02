ВВС Турции нанесли удар по подозреваемым в терроризме в Ираке

Анкара, , 12:59 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по территории Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» шесть человек, подозреваемых в терроризме, сообщает 2 ноября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что все шестеро человек погибли, они были членами Рабочей партии Курдистана.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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