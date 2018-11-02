Отряд кораблей НАТО вошел в грузинский порт Батуми

Батуми, Грузия, , 12:36 — REGNUM Группа из пяти кораблей Североатлантического альянса во главе с кораблём ВМС Германии Rhein зашли в порт Батуми. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба правительства Аджарской автономной республики Грузии.

Отмечается, что в состав второй постоянной минно-тральной группы НАТО входят корабли из Германии, Турции, Испании, Болгарии и Румынии. Сообщается, что экипажи кораблей примут участие в учениях вместе с подразделениями управления береговой охраны МВД Грузии.

«Цель учений — улучшить функциональную совместимость и взаимодействие между Грузией и ВМС НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в сообщении указано, что продвижение процесса присоединения Грузии к НАТО «повысит безопасность и стабильность в регионе».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что боевая мощь береговой охраны Грузии возросла на два сторожевых катера класса «Айленд», переданных представителями США. Следует отметить, что катера были выведенны из эксплуатации еще в 2014 году.

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