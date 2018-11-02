Глава МИД Канады призвала к урегулированию конфликта в Йемене

Оттава, , 12:37 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд призвала все стороны конфликта в Йемене завершить конфликт, сообщает 2 ноября Anadolu.

«Мы сожалеем о массовом насилии, которое привело к недоеданию, недостатку продовольствия и крупнейшему гуманитарному кризису», — отметила глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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