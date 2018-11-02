Британская полиция начала расследование в отношении Лейбористской партии

Лондон, , 12:13 — REGNUM Полиция Великобритании начала расследование в отношении оппозиционной Лейбористской партии по подозрению в антисемитизме, передает немецкий телеканал N-TV 2 ноября.

Как заявили в Скотленд-Ярде, расследование опирается на досье с внутренними документами партии. Она подозревается в «антисемитских преступлениях на почве ненависти».

На протяжении последних месяцев внутри левой Лейбористской партии продолжались жесткие дебаты по вопросу антисемитизма. Лидер партии Джереми Корбин подвергается критике со стороны еврейской общины Великобритании.

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