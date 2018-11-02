Молдавия «не свернет с европейского пути»

Минск, , 12:08 — REGNUM «Молдавия продолжит выполнение обязательств, взятых на себя на европейском пути», — заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип на состоявшейся в Минске в рамках заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности встрече с еврокомиссаром по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом, передает ИА REGNUM.

«Мы продолжим реформы в сфере юстиции, экономики, а также в банковско-финансовом секторе», — пообещал Филип.

Он также заверил, что молдавские власти сделают все необходимое, чтобы намеченные на 24 февраля 2019 года парламентские выборы были свободными и справедливыми. Выборы, подчеркнул Филип, будут проходить «под мониторингом внушительной группы международных наблюдателей».

Ранее, напомним, ЕС заморозил финансирование Молдавии и резко сократил взаимодействие с молдавскими властями из-за отмены выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе. Брюссель также резко раскритиковал изменение избирательной системы Молдавии на смешанную, которая выгодна правящей Демпартии и с больной вероятностью поможет демократам и их партнерам-социалистам сохранить власть после парламентских выборов 2019 года.