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В индийском штате Ассам убили пятерых человек

Политика

Ведется расследование

В индийском штате Ассам убили пятерых человек
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Убитый

Нью-Дели, 2 ноября 2018, 12:08 — REGNUM  На северо-востоке Индии в штате Ассам боевики убили пять индуистов, говорящих на бенгальском языке, сообщает 2 ноября Reuters.

В данном регионе проживают порядка 33 млн человек. Ситуация здесь крайне напряженная из-за этнических и религиозных противоречий. Также сложность вызывает тот факт, что многие жители здесь не имеют гражданства.

Напомним, северо-восточный штат Ассам граничит с Бангладеш, сюда бежало огромное количество беженцев, когда в соседнем государстве происходил внутренний конфликт. Многие из них до сих пор ожидают получение индийского паспорта.

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