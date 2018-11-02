Украинских браконьеров выпустили из СИЗО в Крыму

Симферополь, , 12:00 — REGNUM Капитана задержанного украинского судна «ЯМК-0041» и ещё двух моряков выпустили из крымского СИЗО под подписку о невыезде. Об этом ИА REGNUM сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Этого удалось добиться благодаря многочисленным обращениям омбудсменов. Вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, находясь в Крыму, решила вопрос материального обеспечения украинских моряков», — уточнила крымский омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Крым вернулись семь моряков экипажа судна «Норд», незаконно задержанного украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года. Процедура передачи прошла на границе с Украиной в пункте пропуска «Армянск». В рамках обмена полуостров покинули семь рыбаков с украинских «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных ранее российскими пограничниками за браконьерство.

«К нам подошёл катер «Оникс», направил два крупнокалиберных пулемёта, на палубу запрыгнули украинские пограничники и начали захват. Увидели российские паспорта… Никто ничего не объяснял. Бежать и докладывать ситуацию по радио не было возможности, потому что экипаж держали под дулами автоматов», — рассказывали позже моряки о пиратских методах украинских пограничников.

С капитана «Норда» Владимира Горбенко сняли административные ограничения, однако он до сих пор не может вернуться домой из-за уголовного дела, которое возбудили против него украинские силовики.

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