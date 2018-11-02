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Россия и Приднестровье настаивают на проведении встречи в формате «5+2»

Политика

Раунд переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию может пройти до конца года

Москва, 2 ноября 2018, 11:59 — REGNUM  Россия и Приднестровье настаивают на проведении до конца года очередного раунда переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в приднестровском МИД, эта тема обсуждалась на встрече в Москве главы МИД ПМР Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

Они обсудили ход переговоров Приднестровьем и Молдавией и выполнение достигнутых договоренностей, а также выразили уверенность в целесообразности проведения очередного раунда «Постоянного совещания…» в этом году.

Ранее с необходимостью проведения переговорного раунда до конца года согласился новый глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх. Итальянское председательство в ОБСЕ между тем заявляло, что встреча состоится, если стороны сумеют продвинуться в разрешении вопросов, находящихся в повестке дня.

Речь в частности идет о восстановлении телефонной связи между Молдавией и ПМР, чему препятствует Кишинев, настаивая на подчинении приднестровских операторов молдавскому законодательству.

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Приднестровское урегулирование
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