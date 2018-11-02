Отмена экспорта вооружения саудитам угрожает существованию немецкого города

Вольгаст, Германия, , 11:42 — REGNUM Прекращение экспорта немецкого вооружения в Саудовскую Аравию угрожает оставить без работы сотни жителей Германии и парализовать жизнь в промышленном городе, пишет газета Daily Sabah 2 ноября.

Согласно информации Deutschen Presse-Agentur, из 35 обещанных ранее Эр-Рияду патрульных кораблей верфи Lürssen AG поставлены 15. Постройка еще двух находится на завершающей стадии. В марте было достигнуто соглашение о их поставке в ноябре 2018 года. Постройка еще восьми судов уже началась на верфи в Вольгасте (Мекленбург — Передняя Померания), к ней привлечены 300 рабочих. Стоимость каждого судна оценивается в €20 млн.

В настоящее время правительство решает, прекратить ли постройку ранее заказанного вооружения. Если это случится, верфь в Вольгасте останется без работы — это будет серьезный удар по региону. Следующие заказы возможны не ранее 2020 года.

Верфь является крупнейшим промышленным работодателем и крупнейшим налогоплательщиком в 12-тысячном Вольгасте, расположенном на Балтийском море. В 2012 году он уже пережил кризис при банкротстве двух судостроительных предприятий: тогда 850 человек лишились работы, а город — 1/12 своего населения.

Представитель региона в бундестаге отмечает, что прекращение поставки патрульных кораблей не произведет впечатления на королевскую семью Саудовской Аравии, но поставит под угрозу выживания небольшой, но важный для промышленности город.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии объявили о прекращении экспорта вооружения в Саудовскую Аравию в конце октября. Поводом для этого послужило убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского консульства в Турции.