Заместитель главы МИДа Турции едет в США

Анкара, , 11:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал отправился в США для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками. сообщает 2 ноября Anadolu.

Стороны обсудят проблемы двусторонних отношений, а также политику на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Встреча пройдет после переговоров президента Турции Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Напомним, в последнее время отношения между Анкарой и Вашингтоном претерпели серьезный кризис. В первую очередь это вызвано различными взглядами на ситуацию в Сирии. Так Турция выступает против Отрядов народной самообороны, которые поддерживаются США.

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