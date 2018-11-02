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Более 50 стран примут участие в конференции по креативной экономике на Бали

Политика

На конференцию зарегистрировалось больше 2000 человек

Денпасар, Индонезия, 2 ноября 2018, 11:20 — REGNUM  Представители более 50 стран заявили, что примут участие во всемирной конференции креативной экономики (WCCE) на индонезийском острове Бали, 6−8 ноября 2018 года, сообщает Antaranews.

Кроме того, в конференции будут участвовать около пяти международных организаций, таких как Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«На конференцию приедут представители широкого круга общественности: правительства, бизнеса, экономики, науки, культуры. Зарегистрировано более 2000 человек», — отмечают организаторы.

В рамках конференции будут проходить пленарные заседания, форумы, а также показ фильмов.

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Внешняя политика Индонезии
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