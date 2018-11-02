Токаев: Сенат Казахстана следит за внедрением модельных законов

Москва, , 11:08 — REGNUM Положения модельных законов, принятых в межпарламентских структурах при участии России и Казахстана, таких как Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) или Межпарламентская ассамблея Союза независимых государств (МПА СНГ), активно внедряются Астаной в национальном законодательстве, при этом процесс их исполнения взят на контроль Сенатом Казахстана. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявил председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Очень большое внимание уделяется межпарламентскому сотрудничеству. Мы активно работаем, принимаем модельные законы. И, кстати, модельные законы в Казахстане в недостаточной мере используются. Когда они игнорируются теми или иными министерствами, с нашей стороны мы обращаем внимание на то, чтобы наш труд не пропал даром», — заявил Токаев.

«Все модельные законы, которые мы принимаем в Санкт-Петербурге (на Межпарламентской ассамблее СНГ) общими усилиями, они в той или иной мере должны учитываться в национальном законодательстве», — подчеркнул он.

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