Аваков и Турчинов заявили, что не боятся российских санкций

Киев, , 11:00 — REGNUM Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что информация о санкциях РФ против Украины застала его на военном полигоне под Крымом. Об этом передает пресс-служба СНБО.

«Информация относительно применения Россией санкций против Украины застала меня на военном полигоне на юге нашей страны рядом с Автономной Республикой Крым, где происходят масштабные военные учения по противовоздушной обороне. Я думаю, есть только один возможный комментарий по этим российских санкций — напугали ежей голым задом. Точка», — сказал Турчинов.

В свою очередь глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что всех украинцев санкциями «не перебить».

«Ошибся Путин. Нас не 322, нас — миллионы украинцев, которых точно не перебьёшь ни санкциями, ни уголовным делам», — приводит слова Авакова советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 4 ноября Украина объявила опасной зону для полетов гражданской авиации над Черным морем вблизи западного побережья Крыма в связи с началом ракетных стрельб. В частности, 1 ноября на полигоне Ягорлык в Херсонской области воздушные силы ВСУ провели летные испытания ракет и боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов «Бук» и С-300. Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил. Также прошли контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ».

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.