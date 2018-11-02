Футболист «Баварии» отпраздновал Хэллоуин в костюме араба-террориста

Берлин, , 11:01 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Бавария» Рафинья отпраздновал Хэллойин в традиционном арабском костюме, держа в руке макет взрывчатки, сообщает 2 ноября Al Arabia.

Публикация фотографии в социальных сетях вызвала бурю негодования, что вынудило спортсмена извиниться.

Футболист держал в руке коробку, к которой были подведены провода, также на ней красовалась предостерегающая надпись. После инцидента снимок был удален.

Причиной подобного поведения спортсмена мог стать распространенный стереотип о том, что террористами являются представители арабских стран. Однако к преступлениям подобного рода причастны, как правило, радикальные исламисты, а не обычные мусульмане.

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