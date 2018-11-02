Иорданские министры подали в отставку из-за гибели детей во время экскурсии

Амман, , 10:53 — REGNUM Министры туризма и образования Иордании подали в отставку в связи с гибелью школьников на побережье Мертвого моря, сообщает агентство Prensa Latina.

2 ноября министры образования Азми Махмуд Махафаза и министр туризма Лина Аннаб объявили, что подали заявление об отставке. Они решили отказаться от своих постов в связи с тем, что на них возложили ответственность за гибель 21 человека на побережье Мертвого моря в результате наводнения. Трагедию можно было предотвратить, так как прогнозы обещали неблагоприятную погоду.

Глава правительства Иордании Омар Раззаз еще не подписал заявления от министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября селевым потоком был смыт школьный автобус с 37 семью детьми и 7 сотрудниками санатория на борту. Большинство из погибших — дети. Школьники отправлялись на экскурсию.

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