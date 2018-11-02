Жалоба Telegram на крупный штраф отклонена Мосгорсудом

Москва, , 10:51 — REGNUM Отклонена жалоба администрации сервиса Telegram на штраф за отказ передать ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений пользователей мессенджера, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе Мосгорсуда.

В судебной инстанции отметили, что постановление мирового судьи, согласно которому сервис должен уплатить 800 тыс. рублей штраф, «оставлено без изменения».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке доступа к Telegram в связи с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

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