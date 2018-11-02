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Жалоба Telegram на крупный штраф отклонена Мосгорсудом

Политика

Постановление мирового судьи, согласно которому сервис должен уплатить 800 тыс. рублей штрафа, «оставлено без изменения»

Жалоба Telegram на крупный штраф отклонена Мосгорсудом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Telegram и его судьбы

Москва, 2 ноября 2018, 10:51 — REGNUM  Отклонена жалоба администрации сервиса Telegram на штраф за отказ передать ФСБ РФ ключи дешифрования сообщений пользователей мессенджера, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщили 2 ноября в пресс-службе Мосгорсуда.

В судебной инстанции отметили, что постановление мирового судьи, согласно которому сервис должен уплатить 800 тыс. рублей штраф, «оставлено без изменения».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке доступа к Telegram в связи с тем, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

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