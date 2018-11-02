Куба констатирует регресс отношений с США

Москва, , 10:47 — REGNUM Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес заявил об ухудшении отношений страны с США, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Отношения Кубы с США регрессируют. После того как при администрации Обамы начался процесс восстановления отношений, с администрацией Трампа все повернулось вспять», — сказал глава Госсовета Кубы в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политик также констатировал возвращение США к риторике холодной войны. По его словам, администрация Дональда Трампа «очень часто выносит угрозы и всевозможные меры против кубинской революции».

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон во время своего выступления во Флориде назвал Венесуэлу, Никарагуа и Кубу «тройкой тирании».

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