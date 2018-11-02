Челябинский министр общественной безопасности будет искать новую работу

Челябинск, , 10:40 — REGNUM Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко подтвердил своё увольнение из министерства. Об этом он заявил в обращении к своим читателям на странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что с 7 ноября снова будет просто пенсионером. Также Евгений Юрьевич коснулся возможных причин своего увольнения.

«Оптимизация ведомства выполнена в целях повышения эффективности работы. А значит мой труд был неэффективен в глазах первого лица региона. Потребовалось организационные преобразования», — отметил Савченко.

Министр добавил, что сожалеет о так и не завершённом устранении серьёзных дефектов в областной и муниципальных систем оповещения и не переломил ситуацию с обновлением парка сильно изношенной пожарной техники. В то же время он подчеркнул, что необходимые шаги были сделаны. Значительно ускорено обустройство на территории региона системы-112 по федеральным требованиям, приложены усилия к улучшению работоспособности автоматических средств мониторинга противопожарной безопасности и т.д.

Теперь Евгений Савченко будет искать новую работу. По своей инициативе покидать Челябинскую область он не планирует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство общественной безопасности было реформировано. Должность министра упразднена. Теперь министерство будет возглавлять заместитель губернатора. Уже известно, что руководить им назначен Олег Климов.

Слухи об отставке министра появились на предыдущей неделе. Тогда он заявил журналистам о том, что не в курсе готовящихся изменений. Теперь слухи подтвердились.

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