ЮНЕСКО: количество журналистов, убитых вне зон конфликтов, растет

Анкара, , 10:31 — REGNUM Согласно докладу ЮНЕСКО, посвященному убийствам журналистов вне зоны конфликтов, опасность для их жизни возросла, сообщает 2 ноября Anadolu.

Внимание к докладу было приковано в связи с громким убийством журналиста Джамаля Хашогги, совершенным представителями Саудовской Аравии в консульстве на территории Турции.

Напомним, 2 октября журналист Washington Post вошел в консульство Саудовской Аравии в Турции, после чего бесследно исчез. Позднее стало известно, что его жестоко пытали и убили. Тело до сих пор не найдено.

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