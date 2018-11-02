Сеул и Пхеньян сообщили в МОК о проведении совместных Игр в 2032 году

Сеул, , 10:23 — REGNUM Власти Южной Кореи и КНДР планируют провести совместные летние Олимпийские игры в 2032 году, о чем они официально сообщили Международному олимпийскому комитету, передает американское агентство Associated Press.

Спортивные чиновники после встречи на границы двух стран также указали на то, что на следующий чемпионат по гандболу отправится общекорейская сборная.

Напомним, провести совместные Игры в 2032 году в рамках саммита в сентябре договорились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Стороны также планируют отправить на летние Игры в Токио и другие крупные спортивные мероприятия совместные команды.

Стремление Сеула к сближению с Пхеньяном вызвало определенные опасения в Вашингтоне, который призывал союзников продолжать оказывать давление на Северную Корею, чтобы та пошла на полное ядерное разоружение.