Великобритания считает Индонезию привлекательной для инвестиций

Лондон, , 10:07 — REGNUM Специальный посланник премьер-министра Великобритании по торговле Ричард Грэм заявил, что Индонезия является привлекательным местом для инвестиций, сообщает Antaranews.

«Индонезия привлекательна для инвестиций, есть еще много возможностей, поэтому Великобритания стремится к партнерству в различных областях, особенно в сфере инфраструктуры, цифрового бизнеса и возобновляемых источников энергии», — заявил Ричард Грэм в посольстве Индонезии в Лондоне.

Посол Индонезии в Соединенном Королевстве и Ирландии Ризал Сукма на открытии мероприятия приветствовал мероприятие по освещению событий в Индонезии, в котором обсуждались различные области сотрудничества, такие как политика, экономика, торговля, инвестиции и туризм.

Ричард Грэм выразил соболезнования в связи с крушением индонезийского самолета Lion Air 29 октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании в области кибербезопасности в августе 2018 года.

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