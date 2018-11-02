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Глава украинского парламента призвал Германию признать «голодомор»

Политика

Украинский миф навязывают не только американцам

Киев, 2 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой официально признать так называемый «голодомор», заявил политик 1 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Во время встречи в парламенте обратился к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой поддержать украинскую инициативу — принять на уровне Бундестага решение о признании «голодомора» геноцидом украинского народа» — сказано в сообщении.

Напомним, 4 октября сенат США принял резолюцию, в которой признал так называемый «голодомор» геноцидом украинского народа.

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Напомним, миф о «голодоморе» является одним из краеугольных камней украинской политической нации. Взяв за основу голод в СССР начала 30-х годов, украинская пропаганда создала миф о намеренном уничтожении «непокорных» украинцев «московскими» большевиками. Украинские мифотворцы упорно игнорируют тот факт, что одновременно с Украиной от голода пострадала Россия, Белоруссия, Казахстан и даже некоторые страны Восточной Европы, явно не имевшие отношения к СССР.

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Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
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