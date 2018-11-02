Пятница, 2 Ноября 2018 года
11:23:24 МСК

Куба намерена поддерживать РФ на международных площадках

Политика

В ряде вопросов

Москва, 2 ноября 2018, 09:45 — REGNUM  Куба заверяет в поддержке России в вопросах борьбы с санкциями и также выступает против приближения войск НАТО к границам страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Куба осуждает санкционную политику США в отношении России, мы осуждаем принятие односторонних мер против России. И мы энергично осуждаем на всех международных форумах приближение войск НАТО к границам России. И для защиты этих вопросов вы всегда можете располагать поддержкой Кубы», — заявил председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба.

Он объяснил почему власти страны придерживаются такой позиции.

«Потому что мы также как и вы убеждены в том что несправедливые и односторонние санкции имеют негативный характер. В мире главное не стены строить, а строить мосты», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: Санкции делают РФ и Кубу ближе

Читайте развитие сюжета: Спикер Госдумы может посетить с визитом Кубу в 2019 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-кубинские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить