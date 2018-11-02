Куба намерена поддерживать РФ на международных площадках

Москва, , 09:45 — REGNUM Куба заверяет в поддержке России в вопросах борьбы с санкциями и также выступает против приближения войск НАТО к границам страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Куба осуждает санкционную политику США в отношении России, мы осуждаем принятие односторонних мер против России. И мы энергично осуждаем на всех международных форумах приближение войск НАТО к границам России. И для защиты этих вопросов вы всегда можете располагать поддержкой Кубы», — заявил председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба.

Он объяснил почему власти страны придерживаются такой позиции.

«Потому что мы также как и вы убеждены в том что несправедливые и односторонние санкции имеют негативный характер. В мире главное не стены строить, а строить мосты», — сказал он.

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