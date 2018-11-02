Володин: Санкции делают РФ и Кубу ближе

Москва, , 09:42 — REGNUM Экономика Кубы постепенно выходит из рецессии, находясь под санкциями — так же как и российская экономика в 2017 году, поэтому РФ понимает кубинских граждан. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Госсовета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Сегодня можно говорить, что мы вышли на 100-процентное импортозамещение в комплектующих в оборонно-промышленном комплексе, мы за счет своей национальной составляющей на 95% формируем обеспечение всем необходимым предприятия топливо-энергетического комплекса, вышли на обеспечение собственной сельскохозяйственной продукцией наших граждан на рынке сельского хозяйства», — отметил Володин.

Он также напомнил, что выход из рецессии позволяет Госдуме впервые за несколько лет рассматривать проект федерального бюджета на 2019 год с профицитом.

«Это сделано за последние четыре года, в то время как против РФ ввели санкции США и также страны Евросоюза. Поэтому мы хорошо понимаем граждан Кубы, хорошо понимаем, насколько вам сложно в этих условиях и в этой ситуации решать проблемы и развиваться. Это нас делает ближе», — заявил Володин.

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