Арабская коалиция нанесла удар по базе хуситов в аэропорту столицы Йемена

Эр-Рияд, , 09:29 — REGNUM В результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии по территории аэропорта столицы Йемена Саны были уничтожены пусковые установки беспилотников и установки для запуска баллистических ракет, которыми хуситы обстреливают территорию королевства, передает телеканал Al-Ekhbaria.

Представитель коалиции сообщил телеканалу, что в результате точечной операции были уничтожены наземные станции для беспилотников и установки для запуска баллистических ракет в районе военно-воздушной базы ад-Делми. По словам военных, удары по базе хуситов не повлияли на работу международного аэропорта столицы Йемена.

Читайте также: Лавров указал на необходимость наладить национальный диалог в Йемене

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт ввязалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте также: ВВС арабской коалиции нанесли удар по ракетным складам хуситов в Йемене