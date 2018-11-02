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Арабская коалиция нанесла удар по базе хуситов в аэропорту столицы Йемена

Политика

По словам военных, удары по базе не повлияли на работу международного аэропорта Саны

Эр-Рияд, 2 ноября 2018, 09:29 — REGNUM  В результате ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравии по территории аэропорта столицы Йемена Саны были уничтожены пусковые установки беспилотников и установки для запуска баллистических ракет, которыми хуситы обстреливают территорию королевства, передает телеканал Al-Ekhbaria.

Представитель коалиции сообщил телеканалу, что в результате точечной операции были уничтожены наземные станции для беспилотников и установки для запуска баллистических ракет в районе военно-воздушной базы ад-Делми. По словам военных, удары по базе хуситов не повлияли на работу международного аэропорта столицы Йемена.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт ввязалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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