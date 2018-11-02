Запад разочаровался в «проевропейских» политиках Украины — политолог

Киев, , 09:28 — REGNUM В европейских и американских СМИ стали выходить интервью с украинскими оппозиционерами, что говорит о разочаровании западных политиков в «евроинтеграторах», заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 1 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Очевидно, что Запад переживает глубокое разочарование в отношении штатных «еврооптимистов», не уверен в их способности управлять ситуацией в Украине, и все внимательно присматривается к оппозиционному лагерю», — отметил политолог.

Бортник считает, что на следующих президентских и парламентских выборах Запад поддержит тех, кто докажет свою способность управлять страной:

«Прагматическая часть западного истеблишмента сделает ставку… на человека и команду, способных не только правильно говорить и создавать конфликты, но и, прежде всего, выполнять взятые на себя обязательства и обеспечивать условия для эффективного функционирования экономики», — подытожил эксперт.

Напомним, в конце октября 2018 года в крупнейшей французской газете Le Monde вышло развёрнутое интервью с руководителем движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, которого украинская пропаганда называет главным «человеком Путина» на Украине.

Также отметим недавнее интервью «Украинской правде» депутата Верховной рады Вадима Новинского, которого многие украинские СМИ считают самым «пророссийским» олигархом страны.

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