Володин: Все больше стран склоняются к отмене санкций в отношении Кубы

Москва, , 09:24 — REGNUM Сейчас все больше стран склоняются к тому, чтобы санкции в отношении Кубы были в отменены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.

«Сейчас все-таки все страны склоняются к тому, чтобы санкции были в отношении Кубы отменены», — сказал Володин.

Россия разделяет эту позицию.

«Мы не только разделяем эту позицию, мы считаем, что санкционная политика недопустима, она противоречит любой логике развития двусторонних отношений, она противоречит позиции невмешательства в дела суверенных государств и что самое главное она подвергает сомнениям все решения, принятые раньше, в том числе решения о свободной торговле», — отметил спикер Госдумы.

Читайте развитие сюжета: Володин: Экономики России и Кубы выходят из рецессии