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Володин: Все больше стран склоняются к отмене санкций в отношении Кубы

Политика

«Санкционная политика недопустима»

Володин: Все больше стран склоняются к отмене санкций в отношении Кубы
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Зелёный свет

Москва, 2 ноября 2018, 09:24 — REGNUM  Сейчас все больше стран склоняются к тому, чтобы санкции в отношении Кубы были в отменены. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом.

«Сейчас все-таки все страны склоняются к тому, чтобы санкции были в отношении Кубы отменены», — сказал Володин.

Россия разделяет эту позицию.

«Мы не только разделяем эту позицию, мы считаем, что санкционная политика недопустима, она противоречит любой логике развития двусторонних отношений, она противоречит позиции невмешательства в дела суверенных государств и что самое главное она подвергает сомнениям все решения, принятые раньше, в том числе решения о свободной торговле», — отметил спикер Госдумы.

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Российско-кубинские отношения
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