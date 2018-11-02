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Челябинское министерство общественной безопасности реформировали

Политика

Дальнейшая судьба министра Евгения Савченко пока неизвестна

Челябинск, 2 ноября 2018, 09:19 — REGNUM  Министерство общественной безопасности Челябинской области реформировано. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Борис Дубровский ещё 31 октября, документ размещён на официальном сайте областного правительства.

Как следует из постановления №236, теперь министерство будет возглавлять заместитель губернатора-министр. Ранее должность называлась просто «министр».

А подписанным в тот же день постановлением №235 внесены поправки в распределение обязанностей между заместителями губернатора. Согласно им, министерство общественной безопасности теперь возглавляет Олег Климов.

Таким образом, министр Евгений Савченко теряет свой пост. Ранее в СМИ проходили слухи о его грядущей отставке. Теперь они подтвердились.

Дальнейшая судьба Савченко пока неизвестна.

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