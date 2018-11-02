ВВС арабской коалиции нанесли удар по ракетным складам хуситов в Йемене

Эр-Рияд, , 09:15 — REGNUM ВВС арабской коалиции, которая под руководством Саудовской Аравии осуществляет интервенцию в Йемен, провели налеты на места хранения баллистических ракет хуситов, сообщает 2 ноября Al Arabia.

Спецоперация, по заверению Эр-Рияда, была проведена после тщательной разведки, дабы не нанести урон гражданскому населению. Эта оговорка была необходима в той связи, что коалиция не раз подвергается критике за военные преступления в государстве, в том числе за массовое убийство мирных граждан.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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