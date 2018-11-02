Foreign Policy: В качестве постпреда в ООН Науэрт будет говорящей головой

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить постоянным представителем США в ООН Хизер Науэрт, бывшую ведущую с телеканала Fox News, ставшую при новой администрации пресс-секретарем государственного департамента. При этом многие эксперты уверены, что на этом важном дипломатическом посту Науэрт будет играть роль исключительно говорящей головы, что вполне устраивает одних и вызывает недовольство других, пишут Колум Линч и Робби Греймер в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Так, с подобной ролью представителя США в ООН вполне согласен ряд дипломатов из этой международной организации, которые опасаются, что на смену нынешнему послу Никки Хейли может прийти очередной идеологический боец.

«Она будет читать свой текст, как надо», — подчеркнул дипломат ООН.

«Я думаю, она сможет привлечь внимание к этому посту», — добавил источник.

Тем не менее некоторые в Вашингтоне относятся к возможному назначению Науэрт скептически, сомневаясь, что Науэрт, пришедшая работать в государственный департамент лишь в апреле 2017 года, справится с новыми обязанностями, не имея опыта внешнеполитической работы.

«Чтобы представлять нашу страну в сложных коридорах власти в ООН, нужны опыт проведения переговоров и знание международного права в большей степени, чем есть у Хизер», — подчеркнул бывший дипломат и сотрудник Белого дома при администрации Барака Обамы Бретт Бруен.

«Нам нужно нечто больше, чем просто пресс-секретарь, — добавил он. — Нам нужен закаленный, стойкий и убедительный голос, который понимает тонкости многосторонней дипломатии».

По словам бывших и действующих сотрудников внешнеполитического ведомства США, занять этот пост без каких-либо затруднений Науэрт может только, если ее будет окружать персонал, которому она может доверять. Только тогда можно преодолеть ее нехватку опыта. Источники подчеркивают, что в связи с этим Хейли добивается сохранения большей части своих людей в ООН.

Напомним, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли заявила в начале октября о том, что покинет свой пост до конца года. Среди ее возможных преемников называли целый ряд кандидатов, в том числе дочь президента США Иванку Трамп. 1 ноября глава Белого дома заявил, что он серьезно рассматривает кандидатуру Науэрт на пост постпреда США в ООН.

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