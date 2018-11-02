Министр энергетики США посетит Восточную Европу

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM На следующей неделе состоится визит министра энергетики США Рика Перри в Польшу, Венгрию, Чехию и на Украину, сообщило 1 ноября информационное агентство Reuters.

Участники встреч обсудят проблемы кибербезопасности, ядерной энергетики, а также экспорта угля и сжиженного газа, которые США хотят поставлять на европейский рынок.

Напомним, США намерены продавать сжиженный газ в Европу через терминалы в Греции и Прибалтике. Однако эксперты едины во мнении, что такой газ не сможет конкурировать с российским, так как проходит через сложную процедуру сжижения, а значит, при любых условиях будет дороже.

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США также намерены нарастить поставки своего угля, поскольку из-за закрытия угольных электростанций, в стране упал внутренний спрос.