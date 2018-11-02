Военные Израиля все же опасаются сирийских С-300 — СМИ

Берлин, , 08:58 — REGNUM После того как израильские военные летчики 17 сентября спровоцировали уничтожение российского самолета Ил-20, боевая авиация еврейского государства более не проводила налетов на сирийскую территорию. Об этом пишет онлайн-издание Contra Magazine.

Авторы статьи указывают на тот факт, что, хотя ранее Тель-Авив не раз заявлял о последующем продолжении ударов по Сирии, из прессы полностью исчезли сообщения об авиаударах израильских самолетов. Хотя власти израильского государства уверяли, что поставленные Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300 не смогут помешать атаковать Сирию, факт отсутствия атак говорит сам за себя, пишет издание.

Читайте также: Есть ли у Израиля шансы уничтожить С-300 в Сирии?

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что четыре батареи зенитных ракетных систем С-300, поставленные Сирии, развёрнуты на недавно построенном участке вблизи северо-западного сирийского города Масьяф в провинции Хама.

Читайте также: Стало известно месторасположения поставленных Россией в Сирию С-300