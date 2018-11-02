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Военные Израиля все же опасаются сирийских С-300 — СМИ

Политика

Хотя ранее Тель-Авив не раз заявлял о последующем продолжении ударов по Сирии, из прессы полностью исчезли сообщения об авиаударах

Берлин, 2 ноября 2018, 08:58 — REGNUM  После того как израильские военные летчики 17 сентября спровоцировали уничтожение российского самолета Ил-20, боевая авиация еврейского государства более не проводила налетов на сирийскую территорию. Об этом пишет онлайн-издание Contra Magazine.

Авторы статьи указывают на тот факт, что, хотя ранее Тель-Авив не раз заявлял о последующем продолжении ударов по Сирии, из прессы полностью исчезли сообщения об авиаударах израильских самолетов. Хотя власти израильского государства уверяли, что поставленные Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300 не смогут помешать атаковать Сирию, факт отсутствия атак говорит сам за себя, пишет издание.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября стало известно, что четыре батареи зенитных ракетных систем С-300, поставленные Сирии, развёрнуты на недавно построенном участке вблизи северо-западного сирийского города Масьяф в провинции Хама.

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