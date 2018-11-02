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Власти Пакистана направили войска в Исламабад и Лахор

Политика

В стране закрыты школы из-за беспорядков, устроенных радикальными исламистами

Исламабад, 2 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Власти Пакистана направили войска в крупные города для противодействия радикальным исламистам, протестующим против отмены смертного приговора для обвиненной в богохульстве христианки Асии Биби. Об этом пишет газета Kronen Zeitung 2 ноября.

Военные охраняют здание парламента и судебных инстанций в столице Исламабаде. По всей стране отменены занятия в школах из-за опасения эскалации конфликта, улицы опустели. В городе Лахор также размещены военные.

Вынесший оправдательный приговор верховный судья и адвокат Биби Саифул Малук опасаются за свои жизни. Лидер стоящей за беспорядками группировки «Техрик-э-Лабаик Пакистан» Хадим Ризви заявил, что он и его сторонники пожертвуют своими жизнями, но не сдадутся.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе была отменена смертная казнь для 51-летней христианки Асии Биби. В 2011 году ее приговорили к смерти за оскорбление пророка Мухаммеда. За ее судьбой следили правозащитники во всем мире.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пакистане продолжаются протесты исламистов из-за оправдания христианки

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