Наследный принц Саудовской Аравии встретился с американскими евангелистами

Эр-Рияд, , 09:04 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел встречу с американскими евангелистами, сообщает 2 ноября Al Jazeera.

Целью мероприятия была демонстрация открытости и создание образа королевства как государства религиозной терпимости. Откровенная беседа продолжалась около двух часов.

Напомним, в последнее время в Саудовской Аравии осуществляются реформы, направленные на преодолении глубокого консерватизма королевства. В частности впервые в стране были открыты кинотеатры, урезаны полномочия религиозной полиции, а также разрешено женщинам водить автомобиль.

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