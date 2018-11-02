Освобожденный из плена японский журналист извинился перед Токио

Токио, , 08:31 — REGNUM Освобожденный из плена в Сирии японский журналист-фрилансер Джампей Ясуда в ходе пресс-конференции в Токио извинился перед правительством Японии. Об этом пишет японское издание The Mainichi.

По словам Ясуды, он испытывает чувство глубокой благодарности ко всем, кто принял участие в его освобождении. Отдельно журналист извинился перед японскими властями, поскольку официальный Токио также оказался вовлечен в процесс вызволения Ясуды из плена боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что правительство Японии получило информацию относительно судьбы своего журналиста Джампея Ясуды, похищенного в Сирии три года назад.

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